バイオベンチャーとして注目されたSpiber（株）（TSRコード:363798706、山形県鶴岡市）が約300億円の債務超過を解消できず、新会社に事業を譲渡後、特別清算を申請する方針を固めた。現時点で負債総額は金融債務の300億円が見込まれる。特別清算は、米国子会社の清算が完了する約2年後に申請するとみられる。事業を譲り受けるスポンサーは、ソフトバンクグループ会長兼社長の孫正義氏の長女の川名麻耶氏が代表を務めるCRANE