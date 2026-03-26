海上自衛隊呉地方総監部は複数の同僚隊員から現金１万円を盗むなどしたとして呉潜水艦基地隊の海士長（２０代）を懲戒免職にしたと発表しました。 呉潜水艦基地隊の元海士長は２０２３年８月ごろから２０２４年１月ごろまでの間、当時所属していた部隊の同僚２人の財布から現金計１万円を盗むなどしたとして３月２６日付で懲戒免職処分となりました。 元海士長は犯行を認めていて、衣服の購入や宴会などにお金を使ったということ