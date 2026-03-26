片岡尚之が自身のインスタグラムを更新。昨年の国内メジャー「日本オープン」を制したことで、米国男子ツアーのメジャー大会「マスターズ」「全英オープン」の出場権を獲得。まずは4月9日にオーガスタ・ナショナルGCで開幕する「マスターズ」に向けて、渡米したことを投稿した。【写真】「マスターズ」に向けて、トレーニングに励む片岡尚之さっそくジムでトレーニングに励む写真を公開した片岡は、「トレーニングしたりダンロップ