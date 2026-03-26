＜フォード選手権事前情報◇25日◇ワールウインドGC（アリゾナ州）◇6675ヤード・パー72＞今年で3回目を迎えるこの大会は、アリゾナ州のソノラ砂漠に位置するデザートコースが舞台となる。プレーエリア外は砂地が広がり、コースは広くフラット。フェアウェイやグリーン、短いラフはいずれも硬く、独特のコンディションが選手たちを待ち受ける。果たして攻略のカギは。選手たちに話を聞いた。【写真】コース外はカラッカラです「