MBSテレビが26日、大阪市北区の同局で春の改編会見を開き、総合編成局長・田淵伸一氏、 総合編成部長・八木航平氏が出席した。情報バラエティー番組「せやねん！」（土曜前9・25）では、東京進出する「ダブルヒガシ」「カベポスター」が3月で卒業。新レギュラーとして「豪快キャプテン」「ジョックロック」の2組が午後のロケコーナーを担当する。これまで中川家、チュートリアル、ブラックマヨネーズ、千鳥、かまいたちら数