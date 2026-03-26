俳優の真木よう子（43）が25日、自身のインスタグラムを更新。16年前の自分へ“辛辣”なメッセージを送った。【写真】共感の声相次ぐ！16年前の自分へ“辛辣”なメッセージを送る真木よう子真木は「バンボ欲しいけど秒で使わなくなったの覚えてる だけど首座ってからの入浴どうやってたか完全に記憶ない」と、久々の育児に奮闘するリアルな心境を吐露。投稿写真には「16年前のわたしへ。もう1人産むからベビーグッズ捨てんな」