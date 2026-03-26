MBSラジオは26日、大阪市内の同局で春の改編会見を開き、人気番組「MBSヤングタウン」（日〜土曜後10・00）月曜日の新パーソナリティーにお笑いコンビ「豪快キャプテン」が就任することを発表した。豪快キャプテンは昨年、上方漫才大賞新人賞を受賞。さらに年末のM―1グランプリで初めて決勝に進み、6位となった。「MBSヤングタウンNEXT」（火〜金曜後9・00）にはここ2年レギュラー出演。24年度は水曜、25年度は金曜を担当して