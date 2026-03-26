フリーアナウンサー・高橋真麻（44）の父で俳優の高橋英樹（82）が23日、自身のブログを更新。ベランダ下の“小さな緑地”を披露した。【写真】「見事に咲き誇りましたね」ベランダ下の“小さな緑地”で満開になった紫モクレン高橋は「ベランダから満開の紫木蓮」と書き出し、鮮やかに色づいた紫モクレンの写真を投稿。「花がとても重そうな！ベランダ下の小さな緑地に1本おきに咲いています」と、春の訪れを告げる花の力強さ