俳優の木竜麻生が２４日、インスタグラムを更新。「チェンからの贈り物」と、最終回を迎えたのフジテレビ系「ラムネモンキー」出演者からの粋な贈り物を披露した。木竜は「ラムネモンキー明日最終回です。よろしくお願いいたします！」と自身が出演しているドラマを告知。そして「チェンからの贈り物」として赤地に白い柄が入ったブランケット写真をアップ。横にはカードが添えられており、全文は読めないが「いつまでも僕達