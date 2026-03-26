タレント・岡田結実さん、お笑いコンビ・ティモンディの高岸宏行さんがエニタイムフィットネス「新生活 粋トレチャレンジ 決意表明イベント」に登壇。岡田さんは先月4日に第一子の出産発表後、初の公の場に軽やかなトレーニングウェア姿で登場しました。 【写真を見る】【 岡田結実 】出産後初の公の場「人として一から学び直し」「子どもに感謝」新米ママの日常を語るMCから祝福の言葉をかけられると?ありがとうございます！