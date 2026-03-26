日本新聞折込広告業協会は「J―NOA新聞折込広告大賞2026」の作品を4月1日から募集する。折り込み広告の価値向上に貢献する優れたチラシを表彰するもので、7月31日締め切り。広告効果などの基準で審査し、大賞には賞金20万円を贈る。隔年開催のため、2024年7月1日〜今年6月30日までに日本国内の新聞に折り込まれたチラシが対象。応募は協会ホームページで登録した上で、送られてくる申し込み確認メールを印刷してチラシ2部と