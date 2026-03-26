（CNN）イランが「非敵対的な」船舶については当局と調整すれば通航を認めると発表したことを受け、ホルムズ海峡を通過する船舶は増えつつある。ただ、この地域で3週間足止めされた末に安全な通航を認められた石油タンカーの船長によれば、先行きは依然不透明なままだ。船長のサマント・バクタバトサラム氏は、「ある特定の当事者が安全な通航を認めると言っても、安全な通航の条件はさまざまな要因に左右される。それに関与する当