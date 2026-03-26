新年度予算案の年度内の成立が難しいとの見通しが強まる中、政府は国会に対し、年度内に成立しなかった場合に備え、27日、暫定予算案を閣議決定し、国会に提出する方針を伝えました。26日午前11時から開かれた衆議院の議院運営委員会の理事会では、尾崎官房副長官が暫定予算案を27日、閣議決定し国会に提出する政府の方針を伝えました。暫定予算案には、年金・生活保護などの社会保障費や地方交付税交付金に加え、高校無償化のため