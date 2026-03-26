【モデルプレス＝2026/03/26】女優の杏が3月24日、自身のInstagramを更新。父で俳優の渡辺謙からの贈り物を披露し、反響が寄せられている。【写真】39歳女優「圧倒的存在感で凄い」俳優父からの豪華サプライズプレゼント◆杏、父・渡辺謙からの贈り物を公開杏は「Paris初イベント」とつづり、イベント開催を報告。「沢山の方々にお越しいただき、とてもあたたかく素敵な会になりました」と大盛況だったことを明か