大手飲料メーカーの伊藤園が、「お〜いお茶」ブランドの売り上げの一部を活用したキャンペーンを通じて、兵庫県に寄付を行った。この「お茶で兵庫を美しく。」キャンペーンは2012年から続いており、今回は40万円が贈られた。これまでの累計は938万円にのぼる。26日午前に兵庫県庁で行われた贈呈式では、担当者から県に目録が手渡され、県からは感謝状が贈られた。兵庫県庁で行われた寄付金贈呈式の様子。写真左から、兵庫県