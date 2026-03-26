3月26、27日に2夜連続で放送されるスペシャルドラマ「ちるらん 新撰組鎮魂歌」（TBS系）に注目が集まっている。《幕末の京都を舞台に、最強のサムライ集団・新撰組の志士たちの荒々しくも熱い生き様を、ド派手なアクションと、史実に基づきながらも大胆な解釈で描く》（公式サイトより）という内容で、主演は山田裕貴（35）。あの土方歳三を演じる。・【もっと読む】佐藤二朗に全部賭けた！ フジテレビ“火9”連敗阻止なるか…民