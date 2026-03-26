ＮＰＢは２６日、開幕戦の予告先発を発表した。東京ドームで午後６時１５分から行われる開幕戦は巨人が竹丸和幸、阪神が村上頌樹と発表された。鷺宮製作所からドラフト１位で入団した左腕の竹丸は、１９６２年の城之内邦雄以来、球団６４年ぶりの新人開幕投手の大役となる。昨年の巨人は対阪神８勝１７敗で、リーグ優勝した阪神に独走を許した。２年ぶりリーグ優勝、１４年ぶり日本一に挑戦する２０２６年シーズンが、伝統