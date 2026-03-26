ＮＰＢは２６日、開幕１軍の出場選手登録選手を公示した。巨人は新人では城之内邦雄以来、球団６４年ぶりの開幕投手を務めるドラフト１位左腕の竹丸和幸投手、前日本ハムの新戦力の北浦竜次投手や、浦田俊輔内野手、増田陸内野手、中山礼都外野手らが入った。２カード目に先発する投手を除き、巨人で主な開幕１軍に入らなかった選手は以下の通り。【投手】山崎伊織（右肩コンディション不良）大勢（ＷＢＣ出場からのコンディ