プロ野球は２７日にセ・パ同時開幕する。２６日、６カードの予告先発が発表され、新人では巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手とロッテのドラフト２位・毛利海大投手が開幕投手に抜てきされた。竹丸はエース・山崎の故障離脱に伴い、オープン戦での好投を評価されて球団６４年ぶりの新人開幕投手に指名された。王者・阪神相手にフレッシュな投球が期待される。ロッテ・サブロー新監督は、毛利を球団７６年ぶりの新人開幕投手に