「ＪＥＲＡセントラル・リーグ公式戦２０２６」開幕前日共同記者会見が２６日、横浜スタジアム内で開かれ、２７日の開幕戦を同球場で戦うＤｅＮＡ・相川亮二監督とヤクルト・池山隆寛監督が意気込みを語った。新監督として初めてのシーズンを迎える池山監督は「現役の時から開幕は特別な日。勝つか負けるか勝負はやってみないとわかりませんけど、明日を無事に迎えることを感謝して頑張っていきたい」と意気込んだ。相手先