セ・パ両リーグは２６日、２７日の開幕戦でベンチ入り可能な出場選手を公示した。昨季日本一のソフトバンクでは、柳田、周東らが順当にメンバー入りした一方、オスナやオープン戦３本塁打の秋広らが外れた。優勝候補の呼び声高い日本ハムでは、キャンプ途中から右肘関節炎で２軍調整していた清宮が駆け込みで１軍入り。ロッテはサブロー新監督が開幕投手に指名したドラフト２位左腕の毛利が入った。セ・リーグ優勝の阪神では