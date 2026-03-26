２１日に行われた「Ｒ―１グランプリ２０２６」で王者に輝いた今井らいぱちが２６日、東京・よしもとアカデミー東京校で特別授業を行い、同グランプリの審査員を務めたハリウッドザコシショウとのエピソードについて明かした。優勝後、２人は直後に放送された「ＥＮＧＥＩグランドスラム」（フジテレビ系列）で再び共演。ファイナルステージでは、ザコシショウは今井ではなく、「トンツカタンお抹茶」に投票したことから「優