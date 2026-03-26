セ・パ両リーグは２６日、２７日の開幕戦でベンチ入り可能な出場選手を公示した。ドラフト１位では、球団６４年ぶりの新人開幕投手に抜擢された巨人・竹丸和幸投手らがメンバー入り。広島・平川蓮外野手は１番での開幕スタメン出場が期待されている。故障で開幕１軍を逃した投手は阪神・石井大智投手、巨人・山崎伊織投手、中日・松山晋也投手、ヤクルト・山田哲人内野手、オリックス・山下舜平大投手ら。野手ではヤクルト・