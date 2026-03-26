ソフトバンク・小久保裕紀監督が２６日、みずほペイペイドームで日本ハムの新庄剛志監督とともに、開幕前日会見を行った。開幕戦の位置付けについて話が及んだ際、新庄監督は「今年に関しては１４３分の１とは思えない。今年にかける思いが強いので、開幕から６連勝するつもりで入ります」と気合をみなぎらせた。一方で、小久保監督は「昨年開幕３連敗した。その後にうまく巻き返すことができて、もちろん大事な開幕戦なのです