広島は２６日、４月３日の阪神戦（マツダ）でＳＫＥ４８の元メンバーでタレントの藤本冬香が始球式を行うことを発表した。当日が２８歳の誕生日。球団を通じて「長年思い続けていた夢がかないいます。いい球が投げられるように頑張ります！」とコメントした。