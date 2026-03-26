開幕1軍メンバーとなる出場選手登録が26日に公示され、ソフトバンクのロベルト・オスナ投手が外れた。小久保監督は「起用法のところの最終の詰めが間に合わなかったので。あとはフロントの方に聞いてもらえれば。オスナは開幕のメンバーには入ってません」と話すにとどめた。三笠GMは「起用方針についての協議中のため、出場登録を見合わせました」と説明した。オスナは今季が4年契約の3年目。契約内容に守護神限定の起用