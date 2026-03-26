日本野球機構（NPB）は26日、今季開幕戦でベンチ入り可能な出場選手登録名簿を公示した。新人では開幕投手が決まっている巨人1位・竹丸和幸投手（24＝鷺宮製作所）、ロッテ2位・毛利海大投手（22＝明大）らが登録された。一方で、巨人では第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場した大勢投手（26）、ライデル・マルティネス投手（29）、昨季開幕投手の戸郷翔征（25）、甲斐拓也捕手（33）らが登録されなかった