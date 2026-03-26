3月26日、老舗米菓メーカーのひざつき製菓株式会社は、Bリーグとのコラボレーション商品「B.LEAGUEチップス」第3弾に付属する、イラストシールのデザイン全40種を公開した。 Bリーグの選手がデザインされたパッケージは全4種。イラストシールは本商品限定デザインであるB1・B2クラブ全40種のうち、ランダムで1枚が付属する。また、Bリーグ公式デジタルカード