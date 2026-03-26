「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２６日午後２時現在で第一三共が「買い予想数上昇」２位となっている。 同社は２３日、抗悪性腫瘍剤「エンハーツ点滴静注用１００ｍｇ」について、ＨＥＲ２陽性（ＨＥＲ２遺伝子増幅又はＩＨＣ３＋）の進行・再発の固形がん（標準的な治療が困難な場合に限る）の効能又は効果に関する製造販売承認事項一部変更承認を取得したと発表した。また、同剤につ