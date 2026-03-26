日産化学が３日続伸。岡三証券は２５日、同社株の目標株価を６５００円から７５００円に引き上げた。レーティングは３段階の最上位の「強気」を継続した。ホルムズ海峡封鎖による影響は軽微にとどまる、と予想しており、不安定な外部環境でも着実な利益成長を見込んでいる。ＬＮＧ価格上昇によりアンモニア系製品の原価率が悪化するリスクはあるが、製品値上げで対応する見込み。ＬＮＧの調達先はオーストラリアとな