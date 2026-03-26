酉島製作所が大幅に３日続伸。フシ目の３０００円に接近し、２０２４年１０月以来、およそ１年５カ月ぶりの高値圏に浮上した。同社は国内ポンプ大手で海外展開を強化しており、砂漠地帯にあり海水の淡水化需要がある中東で数多くの実績を構築してきた。イランを巡る軍事衝突では同国の水インフラが被害を受けたとの報告があるほか、攻撃によるインフラ面での被害は中東諸国に拡大している。今後の中東地域における復興需要が酉島