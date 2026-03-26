午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は２４５、値下がり銘柄数は１３０５、変わらずは３０銘柄だった。業種別では３３業種中５業種が上昇。値上がり上位に鉱業、海運、石油・石炭、輸送用機器。値下がりで目立つのは保険、ガラス・土石、精密機器など。 出所：MINKABU PRESS