（台北中央社）26日午後0時23分ごろ、東部海域を震源とする地震があった。中央気象署（気象庁）によれば、震源の深さは39.8キロ、地震の規模を示すマグニチュード（M）は4.7と推定される。各地の最大震度は次の通り。震度4＝東部・台東県▽震度3＝東部・花蓮県▽震度2＝中部・彰化県、南投県▽震度1＝中部・台中市、苗栗県、雲林県、南部・高雄市、台南市、嘉義県、嘉義市、北東部・宜蘭県（編集：羅友辰）