道具いらずですぐに試せる！ポテトチップスの袋を自立させる簡単裏ワザ▶【写真でやり方を確認】すぐに試せる！ポテトチップスの袋を自立させる方法ポテトチップスを食べるとき、「手で持っていないと倒れて中身がこぼれる」「お皿に出すと洗い物が増える…」と困った経験はありませんか。今回は、そんなプチストレスを解消する方法をご紹介します。道具不要で、今すぐ試せる簡単ライフハックです。■道具なしで袋が自立！簡