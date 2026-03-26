J３の奈良クラブは３月25日、川粼修平がポルトガル２部のポルティモネンセから完全移籍加入すると発表した。現在24歳のFWは、ガンバ大阪のユース出身で2020年にトップチーム昇格。翌年にポルティモネンセに完全移籍したが、なかなか出場機会を得られず。その後はヴィッセル神戸、ラトビアのヴァルミエラFCに期限付き移籍し、25年３月からは東京ヴェルディにレンタルで加入していた。 川粼はクラブの公式サ