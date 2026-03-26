サンワサプライは、直販サイト「サンワダイレクト」で寝ながらでもデスクでも使えるフレキシブルアーム搭載スマホホルダー「200-STN099BK」（価格は2680円）、「200-STN100BK」（同2880円）を発売している。360度回転するフレキシブルアームとクランプ式固定によってスマホ視聴の自由度を大きく広げ、日常の「ちょっと不便」を解消してくれる。●クランプ式でベッドやデスクにしっかり固定長時間の動画視聴やSNSでも、手で持つ