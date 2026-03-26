パリ・サンジェルマンのFWフビチャ・クバラツヘリアに、プレミアリーグのアーセナルが興味を示しているようだ。2025年１月、シーズン途中にナポリからパリSGに加入したクバラツヘリアは、すぐさま定位置を確保。以降も主力としてプレーし、今季はここまで公式戦37試合で12ゴール・７アシストをマークするなど、チームに欠かせない存在となっている。現行契約が2029年６月30日までとなるなか、イギリス紙『INDEPENDENT』は「