26日15時現在の日経平均株価は前日比437.63円（-0.81％）安の5万3311.99円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は245、値下がりは1305、変わらずは30と、値下がり銘柄の割合が80％を超えている。 日経平均マイナス寄与度は155.09円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、ファストリ が44.12円、ファナック が18.38円、東京海上 が15.59円、住友電 が13.4円と続いている。 プラス寄与度トップはダイキン で、日経平