中国・四川省成都市で開催されたマラソン大会で、コース上で突然開脚をした女性ランナーら2人が処分を受けた。中国メディアの封面新聞が25日に伝えた。問題の行為があったのは22日に開催された成都・都江堰の世界遺産マラソン大会で、ある女性ランナーがコースの路上で突然、前後開脚を行い、他のランナーの妨げとなった。また、別の男性ランナーは補給所に用意されていたエナジーゼリーをナップサックに入れて大量に持ち去った。