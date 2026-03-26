23日に都内で行われた「Pokemon Champions」の体験会に、元プロレスラーの長州力（74）とタレントの武藤十夢（31）、その妹でAKB48の武藤小麟（25）が登場した。【映像】長州とのポケモンバトルに勝って喜ぶ武藤姉妹会場になった後楽園ホールのリングに上がるのは、引退後初だという長州。今回は、ポケモンバトルで武藤姉妹と対決だ。長州「いや、いまもう孫が（ポケモンに）ハマっていて、孫に教えてもらっている」司会者「武