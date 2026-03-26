女優で声優の戸田恵子が24日に自身のアメブロを更新。俳優の八嶋智人、高橋克実の家族らと集まり、八嶋の息子の大学進学を祝ったことを報告した。【映像】石川さゆり＆戸田恵子らの女子会の様子この日、戸田は「宝塚を観に行きました」と報告し「気分が上がりますね。目の保養にもなるし〜！束の間、別世界に！」と満喫した様子でコメントした。続けて「夜は八嶋智人くんのお子様が、この春めでたく大学生になる！そのお祝い