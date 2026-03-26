調理師免許を持ち、日々家族のために腕を振るうギャル曽根が、3人の子供たちに毎日お弁当を作ってることを明かした。【映像】ギャル曽根が作った美味しそうな弁当（写真あり）ABEMAにて3月25日（水）に配信された『すーぱーのびしろたいむ by 今日、好きになりました。（略称：すぱのび・今日好き）』#48では、「彼ごはん対決」と題した企画が展開。調理師免許を持つギャル曽根を審査員に迎え、4人の彼氏メンバーが「コロッ