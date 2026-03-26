地方行政の効率化や規制改革などを進めるための第１６次地方分権一括法案の概要が２６日、判明した。人口減少による空き家の増加が問題となる中、各地の商工会議所などが自治体の指定を受けて所有者に対する相談業務や管理・活用を行えるようにすることが柱だ。政府は近く閣議決定し、今国会に提出する方針だ。地方からの制度改正を求める提案を受け、関連する１７法案を一括法案にまとめて改正する。空き家対策を巡っては、