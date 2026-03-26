ユーチューバー・しなこ（30）が26日、都内で「しなこのHAPPYディズニースタイルBOOK」（講談社）の発売記念会見を行った。本作のサイン会開催にあたり「私、サイン会をするっていうのが初めてなんですね、実は。すごく芸能人になったみたい。凄くワクワクしてます」とはにかんだ。11日に30歳の誕生日を迎え、新曲「レベル30」をリリース。「腰が痛い」「疲れが取れない」など、年齢を重ねたリアリティのある歌詞を織り交ぜ