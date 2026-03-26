阪神は26日、4月18日と19日の教育リーグ・広島戦（SGL）で開催する「コラッキーデー」のスペシャルゲストを発表した。18日は熊本県から「くまモン」、19日は彦根市から「ひこにゃん」と「わるにゃんこ将軍」の来場が決定。イベント当日はSGL正面「多目的広場」において、熊本県と彦根市関連ブースも出展予定となっている。また、「コラッキー」、「くまモン」、「ひこにゃん」のコラボグッズも製作中！4月18日より「Tigers