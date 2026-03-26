太平洋に浮かぶ硫黄島（東京都小笠原村）。温暖で「南の楽園」とも呼ばれた小さな島は太平洋戦争の末期、血で血を洗う戦場と化した。戦後は米軍や自衛隊の基地となった。組織的な戦闘終結から２６日で８１年。疎開させられた島民は今も戻れず、望郷の念を募らせる。（長谷部耕二）庭にパパイア、道端にパイナップル「家の庭にはパパイアやオレンジの木があり、道端に生えたパイナップルやグアバがおやつだった」。島で生まれ育