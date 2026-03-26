タレントの北斗晶が25日に自身のアメブロを更新。モデルでタレントのアンミカの誕生日をサプライズで祝福したことを明かした。【映像】「美ボディ〜」と話題！アンミカの水着姿（複数カット）この日、北斗は情報番組『ヒルナンデス！』（日本テレビ系）の生放送に出演したことを報告。「今日は、マヂカルラブリーの村上君から私が大好きな粒胡椒をいただきました〜」とプレゼントを紹介し「お肉とか魚とかに乗せて食べるとひと