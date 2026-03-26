ソフトバンク・モイネロが２６日、みずほペイペイドームに姿を現して首脳陣らと今後の調整について話し合いの場を持った。ＷＢＣにキューバ代表で出場した後、母国に戻っていた。キューバ国内の電力事情悪化などで、一時は小久保監督も「連絡がつかない」などと話していたが、２５日に成田空港着の便で来日し、２６日に福岡に戻ってきた。モイネロは「移動で疲れているけど、体は元気」とだけコメントし、この日は特に練習な
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. いても仕方ない スカウト撤退か
- 2. 渡邊渚が堀江氏を呼び捨て 騒然
- 3. 女子高生が万引きか 店員に暴行
- 4. 転覆死亡事故 旅行会社が声明
- 5. 優待利回り63％は持続可能？ RIZAPグループが打ち出した“異次元”優待の現実味
- 6. 重岡銀次朗さんが303日ぶり退院
- 7. フグで食中毒に 熊本では8年ぶり
- 8. 小学5年の男児が行方不明 京都府
- 9. 目黒蓮着用 GU商品売り切れ続出
- 10. 城島茂&松岡昌宏 復興支援継続へ
- 1. 女子高生が万引きか 店員に暴行
- 2. 転覆死亡事故 旅行会社が声明
- 3. フグで食中毒に 熊本では8年ぶり
- 4. 小学5年の男児が行方不明 京都府
- 5. NHK報道局の男性を不起訴処分
- 6. 女子刑務所 下半身から凄い臭い
- 7. 離脱…秋篠宮家めぐる衝撃の人事
- 8. 日本関係の船舶 取り残される
- 9. 転覆事故前に危機一髪の過去あり
- 10. 菌流行 2050年に1000万人死亡か
- 1. 優待利回り63％は持続可能？ RIZAPグループが打ち出した“異次元”優待の現実味
- 2. ジャングリアに新絶叫系 賛否
- 3. 進次郎氏 れいわ議員発言に怒り
- 4. 撮り鉄 海外でテロと間違われる
- 5. れいわ議員暴走か 不適切な言辞
- 6. 購入コスメを撮影…奇跡の一枚に
- 7. 中国で日本人2人拘束 麻薬所持か
- 8. 5ちゃんねる「永久停止」の真相
- 9. 日本の日常小説が海外でウケた訳
- 10. 東国原氏、宮崎知事選に出馬 4月表明で調整
- 1. 若者SNS依存で Googleら責任認定
- 2. アジアの原油不足 深刻さ増す
- 3. 撮り鉄 海外でテロと間違われる
- 4. イラン 日本船巡り関係国と疎通
- 5. トランプ氏の支持率 36%に下落
- 6. 外人客に性暴行&不法撮影か 韓国
- 7. 米金融市場に「暗い影」忍び寄る
- 8. トランプ氏の本拠地で共和党敗北
- 9. 泣き止まない乳児を殴り遺棄 韓
- 10. 動画生成AI「Sora」サービス終了
- 1. 4月から大改正 お金のルール10選
- 2. カフェ出没のおじさんに「最悪」
- 3. 夫の秘密に「涙止まらない」ワケ
- 4. 「耳は正常」医者告げた真の原因
- 5. 西武渋谷店 9月末で閉店の方針
- 6. 働く高齢者の厚生年金支給拡大 減額基準を4月から引き上げ
- 7. ソニーとホンダ EV開発&販売中止
- 8. サーティワンアイス ロゴを刷新
- 9. 三菱UFJグループ 65歳に定年延長
- 10. 一杯2000円も 麻辣湯になぜ行列
- 1. 折り畳みiPhone シェア3割予想も
- 2. Switch2 バッテリー交換可能に?
- 3. 日本製鉄「黒ZAM」のページ開設
- 4. モバイルバッテリーの廃棄実態
- 5. オーディオテクニカが一部値上げ
- 6. カッチリしすぎない革靴が欲しい
- 7. 画面のQR 正しく読み取る方法
- 8. iPhone Air 意外と売れていた?
- 9. AirPods Pro 3がAmazonで7%OFFに
- 10. MOFT「紛失防止スマホスタンド」
- 11. ANAモバイル 3月24日〜提供開始
- 12. パーカーおじさん 女性のホンネ
- 13. WordPress.comがAIエージェントによるコンテンツ作成・SEO改善・コメント管理・メタデータ更新などの機能を正式にサポートすると発表
- 14. Windows標準機能より4倍高速な圧縮・解凍ソフト「CoZip」が登場したので使ってみた、GPUを駆使して爆速圧縮できる無料ソフト
- 15. 動画撮影対応の「チェキ」登場
- 16. NVIDIACEO「すでにAGI到達」
- 17. 「5ch」ドメインはく奪が判明
- 18. ベッドでもデスクでも自由自在なスマホホルダー
- 19. Intel、Core Ultra Series 3のvPro版とArc Pro B70/B65を発表
- 20. 朝食のパンに目玉焼きを乗せたい人。3COINSなら40秒で、フライパン要らず
- 1. いても仕方ない スカウト撤退か
- 2. 重岡銀次朗さんが303日ぶり退院
- 3. WBC敗退 雄星が日本に「提言」
- 4. 大谷 ついに「4次元投法」完成
- 5. F1チームが絵馬を投稿→波紋呼ぶ
- 6. ソフトB・オスナ 契約破棄可能性
- 7. PC導入は必要 掛布氏強く訴えた
- 8. 450円以下「朝サイゼ」を強化
- 9. 藤田晋氏を競馬界に引き入れた人
- 10. 大谷vsベッツ 今年初登板で実現
- 1. 渡邊渚が堀江氏を呼び捨て 騒然
- 2. 城島茂&松岡昌宏 復興支援継続へ
- 3. 目黒蓮着用 GU商品売り切れ続出
- 4. 芸能人逮捕 自宅は「ゴミ屋敷」
- 5. アイナ 入学予定だった大学告白
- 6. もう中学生が結婚 相手は女優
- 7. 今田美桜&高石あかり 決定的違い
- 8. 春風亭昇太 東海大を念願の卒業
- 9. 「シャドバ」サービス終了が決定
- 10. 高視聴率なのに終了? さんま衝撃
- 1. 想像以上にいい ユニクロの春服
- 2. 年金月3.5万円 女性の切実な思い
- 3. 北川景子の手芸 新作完成度高い
- 4. 夫がアスペルガー症候群と判明
- 5. 母が離婚 姉と妹は9歳の現在
- 6. 先生が園児の舌打ちを注意したら
- 7. 実は彼氏を不快にさせる一言9つ
- 8. 店頭に並ばないミスド逸品を絶賛
- 9. 3分で脂肪を燃やすワークアウト
- 10. ネット通販で損している人の特徴