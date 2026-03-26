ソフトバンク・モイネロが２６日、みずほペイペイドームに姿を現して首脳陣らと今後の調整について話し合いの場を持った。ＷＢＣにキューバ代表で出場した後、母国に戻っていた。キューバ国内の電力事情悪化などで、一時は小久保監督も「連絡がつかない」などと話していたが、２５日に成田空港着の便で来日し、２６日に福岡に戻ってきた。モイネロは「移動で疲れているけど、体は元気」とだけコメントし、この日は特に練習な