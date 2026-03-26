3人組トラウマテクノポップバンド「アーバンギャルド」のボーカルで、作家や俳優など多方面で活躍する松永天馬（43）が26日までにXを更新。あらためて戦争反対を訴えたX上では反戦イラストを投稿した人気イラストレーターが批判をあびて謝罪するなど、戦争に関する投稿が物議をかもし、「戦争反対」のワードがトレンド入りした。そうした中、松永は「どんな派閥であろうと大前提そうだと確認し合うためにも声に出しておくべきだろ