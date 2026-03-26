世界フィギュア選手権フィギュアスケートの世界選手権2026（チェコ・プラハ）は25日（日本時間26日）、ペアのショートプログラム（SP）が行われた。ミラノ・コルティナ五輪金メダリストの“りくりゅう”こと三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）が欠場する中、日本ペアの長岡柚奈・森口澄士組（木下アカデミー）が69.55点で5位と好スタートを切った。トップ争いは外国勢が上位を占める中、日本勢の健闘が光った。会心の演技だ